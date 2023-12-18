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СБУ начала незаконную мобилизацию в Никополе в обход военкомата

ТАСС: СБУ отправляет мобилизованных жителей Никополя на фронт в обход военкомата
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Фото: ТАСС/Михаил Палинчак
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Сотрудники службы безопасности Украины (СБУ) начали незаконную кампанию по мобилизации мужчин в Днепропетровской области, чтобы отправить их на херсонское направление. Об этом 18 декабря сообщают оперативные службы Херсонской области.

«16 декабря 2023 года в связи с высоким уровнем коррупции в военном комиссариате в город Никополь прибыли сотрудники центрального аппарата СБУ города Киева, которыми без уведомления правоохранительных органов и призывных комиссий начаты мероприятия по мобилизации мужского населения», — сообщил представитель оперативных служб ТАСС.

По его словам, жителей области задерживают прямо на улицах. У мужчин от 17 до 60 лет проверяют документы, а затем, не оформляя повестки, с помощью физической силы сажают в микроавтобусы, чтобы отправить в воинские части на херсонское направление. Уточняется также, что мобилизованные не проходят через врачебную комиссию, а также никто не уточняет их военно-учетную специальность.

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Ранее в этот день Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный заявил о необходимости вернуть мобилизацию в стране в прежний режим. Он также отметил, что на эффективность мобилизации украинских граждан повлияло увольнение областных военкомов.

В этот же день губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что украинские власти в рамках мобилизации ограничили выезд мужчин за пределы подконтрольной Киеву части региона. По его словам, у мужчин, которые там остаются практически нет возможности уехать за границу.

При этом накануне глава главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов указал, что в стране продолжается принудительная мобилизация. Однако, по его словам, эффективность «насильно мобилизованных украинцев почти нулевая» потому что у них нет мотивации.

До этого, 16 декабря, сообщалось, что на улицах Львова начали «мягкую мобилизацию». Сотрудники военкоматов на улицах рассказывают прохожим о преимуществах службы по контракту, но повестки в рамках данной акции не вручают.

Военное положение на Украине действует с февраля 2022 года. Тогда же президент страны Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже Верховная рада неоднократно продлевала его действие. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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