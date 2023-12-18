Двух курьеров телефонных мошенников задержали в Алтайском крае
В Рубцовске (Алтайский край) задержали двух граждан, которые подозреваются в оказании курьерских услуг телефонным мошенникам. Ущерб потерпевших превысил 600 тыс. рублей.
По словам подозреваемых, они нашли «подработку» через интернет. Молодые люди должны были забирать наличные средства у местных жителей и зачислять деньги на определенные счета. В качестве вознаграждения они оставляли себе 5% суммы. Об этом пишет altapress.ru.
Полиция проводит проверку по данному факту. В правоохранительных органах отмечают, что всё чаще для курьерских услуг телефонные мошенники выбирают несовершеннолетних. Сотрудники МВД предупреждают, что такой доход является незаконным.
В Липецкой области полиция задержала 27-летнего мужчину, который забрал у местных жителей больше 2,7 млн рублей. Подозреваемый оказывал курьерские услуги мошенникам, которые обманывали граждан по схеме «ваш родственник попал в ДТП».