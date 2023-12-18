Реклама
Прямой эфир
Мир
ВСУ признали сокращение масштаба ряда операций на фоне снижения помощи
Мир
В кабинете помощника Залужного тоже нашли прослушку
Общество
Львова-Белова сообщила о помощи 48 детям в воссоединении с семьями на Украине
Общество
Число пострадавших детей в результате ДТП с автобусом под Уфой возросло до 10
Происшествия
На юге Кузбасса произошло землетрясение магнитудой 4,4
Экономика
Песков сообщил об активных мерах правительства по стабилизации цен на яйца
Спорт
Клуб Захаряна «Реал Сосьедад» сыграет с ПСЖ в 1/8 финала Лиги чемпионов
Общество
Задержан глава ГУ МЧС по Самарской области Олег Бойко
Спорт
Винер заявила об отказе гимнасток из России от выступлений без флага и гимна
Армия
ВСУ на донецком направлении потеряли до 190 военных за сутки
Армия
МО сообщило об ударе ВС России по командному пункту Нацгвардии Украины
Общество
Мурашко заявил о снижении заболеваемости туберкулезом в РФ в два раза
Общество
Мосгорсуд уменьшил срок братьям Магомедовым по делу о хищении
Мир
Лавров назвал ложью заявления Запада об интересе в развитии глобальных Юга и Востока
Мир
В Кремле заявили о внимании к итогам парламентских выборов в Сербии

Венгрии предрекли угрозы от Евросоюза

Политолог Коньков предрек Венгрии угрозы от стран Евросоюза
0
Фото: REUTERS/Bernadett Szabo
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Венгрия выступает в качестве основного нарушителя единства Евросоюза (ЕС), поэтому Будапешт может получить различные угрозы со стороны других стран-участниц объединения. Об этом кандидат политических наук, доцент кафедры политического анализа факультета государственного управления МГУ имени Ломоносова Александр Коньков рассказал в понедельник, 18 декабря.

«В последнее время мы видим, что европейское единство находится под угрозой. Периодически случаются разногласия в принятии ключевых решений. Однако сложившийся нормативный порядок принятия решений в Евросоюзе всегда сводился к тому, что все государства принимают решения консенсусом», — напомнил он в разговоре с Lenta.Ru.

По мнению политолога, то, что сегодня появляются предложения каким-то образом изменить систему принятия решений, ставит под сомнения Евросоюз как таковой.

«Не думаю, что в ближайшее время есть возможности для такого рода пересмотра», — заключил он.

Попали в бан: Австрия вслед за Венгрией и Словакией не захотела видеть Украину в ЕС
В Вене считают, что Киев не должен получать привилегий по сравнению с другими кандидатами

Ранее в этот день газета Financial Times сообщила, что страны — члены ЕС рассматривают возможность лишить Венгрию права голоса, чтобы заключить соглашение о выделении средств Украине.

Издание напомнило, что 15 декабря на европейском саммите по оказанию помощи Киеву премьер-министр Венгрии Виктор Орбан воспользовался правом вето, отклонив программу финансовой помощи Украине, которая включала в себя предоставление €50 млрд до 2027 года, передает RT.

Парламентарии рассказали изданию, после такого решения венгерских властей в Евросоюзе могут применить ст. 7 Договора о Евросоюзе 2007 года, согласно которой можно лишить страну права голоса в связи с нарушением законодательства содружества, пишет Life.Ru.

В материале уточняется, что многие члены Евросоюза обеспокоились по поводу возможного использования такой крайней меры, которая «является самым большим оружием ЕС против государства-члена».

Вместо этого, по словам ряда европейских чиновников, приоритетом является убедить Орбана отказаться от блокировки финансирования Украины. Если это не удастся, 26 других членов ЕС смогут заключить соглашение самостоятельно, сообщает телеканал «360».

Встреча по Украине, на которой Венгрия блокировала выделение ей помощи, прошла в Брюсселе 14–15 декабря, пишет «Ридус». По ее итогам посол Литвы в Европейском союзе (ЕС) Арнольдас Пранцкявичус намекнул, что Венгрии следует выйти из объединения из-за ее позиции по Украине. Пранцкявичус не указал на Венгрию напрямую, однако уточнил, что говорит о государстве, которое наложило вето на выделение Украине €50 млрд.

По мнению Пранцкявичуса, если эта страна не готова изменить свою позицию, у нее «есть только одно правильное решение — уйти».

Ранее, 8 декабря, Орбан отмечал, что ЕС не может принять Украину в сообщество по нескольким причинам, но самая главная из них — это то, что она является одной из самых коррумпированных стран мира.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в ЕС в феврале 2022 года. В июне текущего года председатель Европейского совета Шарль Мишель сообщил, что на саммите Евросоюза Украине согласовали статус кандидата.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023