Венгрии предрекли угрозы от Евросоюза

Венгрия выступает в качестве основного нарушителя единства Евросоюза (ЕС), поэтому Будапешт может получить различные угрозы со стороны других стран-участниц объединения. Об этом кандидат политических наук, доцент кафедры политического анализа факультета государственного управления МГУ имени Ломоносова Александр Коньков рассказал в понедельник, 18 декабря.

«В последнее время мы видим, что европейское единство находится под угрозой. Периодически случаются разногласия в принятии ключевых решений. Однако сложившийся нормативный порядок принятия решений в Евросоюзе всегда сводился к тому, что все государства принимают решения консенсусом», — напомнил он в разговоре с Lenta.Ru.

По мнению политолога, то, что сегодня появляются предложения каким-то образом изменить систему принятия решений, ставит под сомнения Евросоюз как таковой.

«Не думаю, что в ближайшее время есть возможности для такого рода пересмотра», — заключил он.

Ранее в этот день газета Financial Times сообщила, что страны — члены ЕС рассматривают возможность лишить Венгрию права голоса, чтобы заключить соглашение о выделении средств Украине.

Издание напомнило, что 15 декабря на европейском саммите по оказанию помощи Киеву премьер-министр Венгрии Виктор Орбан воспользовался правом вето, отклонив программу финансовой помощи Украине, которая включала в себя предоставление €50 млрд до 2027 года, передает RT.

Парламентарии рассказали изданию, после такого решения венгерских властей в Евросоюзе могут применить ст. 7 Договора о Евросоюзе 2007 года, согласно которой можно лишить страну права голоса в связи с нарушением законодательства содружества, пишет Life.Ru.

В материале уточняется, что многие члены Евросоюза обеспокоились по поводу возможного использования такой крайней меры, которая «является самым большим оружием ЕС против государства-члена».

Вместо этого, по словам ряда европейских чиновников, приоритетом является убедить Орбана отказаться от блокировки финансирования Украины. Если это не удастся, 26 других членов ЕС смогут заключить соглашение самостоятельно, сообщает телеканал «360».

Встреча по Украине, на которой Венгрия блокировала выделение ей помощи, прошла в Брюсселе 14–15 декабря, пишет «Ридус». По ее итогам посол Литвы в Европейском союзе (ЕС) Арнольдас Пранцкявичус намекнул, что Венгрии следует выйти из объединения из-за ее позиции по Украине. Пранцкявичус не указал на Венгрию напрямую, однако уточнил, что говорит о государстве, которое наложило вето на выделение Украине €50 млрд.

По мнению Пранцкявичуса, если эта страна не готова изменить свою позицию, у нее «есть только одно правильное решение — уйти».

Ранее, 8 декабря, Орбан отмечал, что ЕС не может принять Украину в сообщество по нескольким причинам, но самая главная из них — это то, что она является одной из самых коррумпированных стран мира.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в ЕС в феврале 2022 года. В июне текущего года председатель Европейского совета Шарль Мишель сообщил, что на саммите Евросоюза Украине согласовали статус кандидата.