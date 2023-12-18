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Диетолог дала советы по похудению перед Новым годом

Диетолог Залетова: не рекомендуется садиться на диету сразу перед Новым годом
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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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Садиться на диету за несколько дней до Нового года не рекомендуется из-за возможного вреда здоровью. Об этом предупредила диетолог Татьяна Залетова в беседе с «РИА Новости» 18 декабря.

«Влезть в новогоднее платье достаточно частая проблема, особенно для молодых женщин. Но если похудеть к Новому году не получилось, резко ограничивать себя в еде за несколько дней до новогоднего застолья все-таки не нужно», — заявила Залетова.

Чтобы скинуть вес перед Новым годом, диетолог рекомендует не ставить себе резкие ограничения в еде, а поработать над уменьшением жидкости в организме. Достичь этого можно путем исключения соленых продуктов из рациона. Также рекомендуется пить больше воды, так быстрее произойдет очищение организма, отметила Залетова.

Диетолог предупреждает, что резкое ограничение в питании с последующим добавлением жирных продуктов и газированных напитков за новогодним столом может привести к проблемам со здоровьем.

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Ранее,14 декабря диетолог Елена Соломатина призвала соблюдать умеренность за новогодним столом. Специалист рассказала, что допустимая норма салатов в новогоднюю ночь зависит от исходного веса, пола, возраста человека, а также ряда заболеваний, которые могут быть у него. Если в меню есть салаты и закуски с майонезом, то лучше ограничиться парой ложек. Салатов из овощей или зелени может съесть побольше. В оливье, по словам диетолога, можно использовать постное мясо или куриную грудку, заправить нежирной сметаной или йогуртом. Таким образом количество соли и жиров будет значительно снижено.

13 декабря врач-диетолог Татьяна Мещерякова рассказала «Известиям», как быстро похудеть к Новому году. По ее словам, самый простой способ быстро скинуть вес — полностью отказаться от простых углеводов, включая все разновидности хлеба, любые сладости, десерты, изделия из муки высшего сорта (конфеты, торты, выпечка, блины).

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