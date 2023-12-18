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Сломавших «Невозмутимого кота» в Благовещенске освободили от наказания

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Мировой суд в Благовещенске поставил точку в нашумевшем деле о порче скульптуры «Невозмутимый кот» на набережной реки Амур. Вынесено представление о прекращении уголовного дела в отношении молодого человека, который сломал фигуру сороки.

Как сообщает Амурская служба новостей со ссылкой на объединенную пресс-службу Амурских судов, ущерб от действий двух молодых людей 18 июля составил 187,8 тыс. рублей. Уголовное преследование в отношении одного из них, военнослужащего, прекращено в связи с деятельным раскаянием.

По ходатайству военного следователя СК по Благовещенскому гарнизону судья решил прекратить уголовное дело и в отношении второго фигуранта, так как он совершил преступление небольшой тяжести впервые и возместил ущерб. Ему назначили штраф в размере 35 тыс. рублей.

Тем временем организации, пострадавшие от руки неизвестного художника в Благовещенске, готовят иски в суд о возмещении ущерба. Речь идет в том числе об УК, ресурсоснабжающих и коммерческих организациях, ГСТК и других. По предварительным подсчетам, общая сумма требований может превысить 5,5 млн рублей, сообщает ИА PriamurMedia со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Этой осенью слово POSKE появилось на светофорах, технических шкафах, фасадах жилых домов и различных зданий, киосках и других сооружениях Благовещенска. Возбуждено уголовное дело по статье «Вандализм».

Полиции удалось установить, что к совершению преступления может быть причастен 21-летний житель Благовещенска. Его уже допросили в качестве подозреваемого.

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