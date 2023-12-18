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Электробусы вышли на новый маршрут на севере Москвы

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Фото: Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы
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В столице электробусы вышли еще на два городских маршрута, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Он уточнил, что 16 декабря электробусы впервые начали работать в Войковском районе на севере города — на маршруте 570, который соединяет станции метро «Войковская» и «Водный стадион», а также МЦК «Балтийская». В месяц пассажиры совершают по нему более 35 тыс. поездок.

Кроме того, по выходным на одном из самых протяженных маршрутов в Москве — м3 — пассажиры смогут также воспользоваться электробусами — здесь они будут работать вместе с автобусами. Маршрут соединяет Серебряный бор с проспектом Буденного через центр города. В планах — полностью перевести его на экологичный транспорт.

«Современный транспорт российского производства приходит в Москву в рамках крупнейшего в Европе контракта на поставку и обслуживание этой техники. Мы запускаем электробусы в разных районах города по поручению мэра Москвы Сергея Собянина, делаем поездки пассажиров еще комфортнее», — добавил Ликсутов.

Сейчас по столице курсирует свыше 1,3 тыс. электробусов — экологичные машины работают более чем на 110 маршрутах почти во всех округах столицы.

Как рассказал ранее Сергей Собянин, перед выходом на линию подвижной состав проходит обязательный предрейсовый осмотр. Также особое внимание уделяется состоянию здоровья водителей. Медосмотр проходит, в том числе с помощью оборудования телемедицины: водитель самостоятельно измеряет температуру, давление и пульс, а весь процесс записывается на видео.

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