Жителей Псковской области предупредили о дождях
В ближайшие сутки на территории Псковской области ожидаются дожди. Синоптики предупреждают местных жителей об оттепели.
Согласно прогнозам, ночью и днем 19 декабря ожидаются умеренные осадки. Температура воздуха составит 0…+5 градусов. Об этом пишет Псковская лента новостей.
Западный ветер будет дуть со скоростью 9–14 м/с, временами возможны порывы до 15–17 м/с. При этом ожидается пониженное атмосферное давление.
Ранее оттепель спрогнозировали на территории Саратовской области. До конца недели температура воздуха будет достигать +5 градусов. Ситуация связана с поступлением воздуха из Центральной Атлантики.