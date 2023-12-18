Политолог назвал политической игрой угрозу лишить Венгрию права голоса в ЕС

Изучение странами Евросоюза (ЕС) варианта с лишением Венгрии права голоса, чтобы заключить соглашение о выделении средств для Украины, представляет собой элемент политической игры европейских чиновников в отношении венгерских властей. Такое мнение политолог Александр Асафов высказал в понедельник, 18 декабря.

По словам эксперта, несмотря на всю демонизацию венгерского премьер-министра Виктора Орбана, отношения Венгрии и ЕС достаточно устойчивые по простой модели. Действия Будапешта противоречат логике Брюсселя, так как они продиктованы особым пониманием венгерского суверенитета.

«Идет ряд громких заявлений, после чего блокируются венгерские деньги. После долгих прений идет разморозка и предоставление этих денег, после чего Венгрия отходит и занимает компромиссную позицию. Позиция Орбана схожа с позицией [президента Турции Реджепа Тайипа] Эрдогана. Ему постоянно будут угрожать выкинуть из НАТО — так же как и Орбану, что его выкинут из Евросоюза», — сказал Асафов в беседе с «Абзацем».

Например, на днях стало известно о разблокировке для Будапешта замороженных ранее €10 млрд, после чего премьер-министр страны Виктор Орбан не стал возражать против решения о старте переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Ранее в этот день газета Financial Times сообщила, что страны — члены ЕС рассматривают возможность лишить Венгрию права голоса, чтобы заключить соглашение о выделении средств Украине.

Издание напомнило, что 15 декабря на европейском саммите по оказанию помощи Киеву премьер-министр Венгрии Виктор Орбан воспользовался правом вето, отклонив программу финансовой помощи Украине, которая включала в себя предоставление €50 млрд до 2027 года, сообщается на сайте kp.ru.

Парламентарии рассказали изданию, после такого решения венгерских властей в Евросоюзе могут применить ст. 7 Договора о Евросоюзе 2007 года, согласно которой можно лишить страну права голоса в связи с нарушением законодательства содружества, передает НСН.

В материале уточняется, что многие члены Евросоюза обеспокоились по поводу возможного использования такой крайней меры, которая «является самым большим оружием ЕС против государства-члена».

Вместо этого, по словам ряда европейских чиновников, приоритетом является убедить Орбана отказаться от блокировки финансирования Украины. Если это не удастся, 26 других членов ЕС смогут заключить соглашение самостоятельно, сообщает телеканал «Звезда».

Встреча по Украине, на которой Венгрия блокировала выделение ей помощи, прошла в Брюсселе 14–15 декабря, пишет «Ридус». По ее итогам посол Литвы в Европейском союзе (ЕС) Арнольдас Пранцкявичус намекнул, что Венгрии следует выйти из объединения из-за ее позиции по Украине. Пранцкявичус не указал на Венгрию напрямую, однако уточнил, что говорит о государстве, которое наложило вето на выделение Украине €50 млрд.

По мнению Пранцкявичуса, если эта страна не готова изменить свою позицию, у нее «есть только одно правильное решение — уйти».

Ранее, 8 декабря, Орбан отмечал, что ЕС не может принять Украину в сообщество по нескольким причинам, но самая главная из них — это то, что она является одной из самых коррумпированных стран мира.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в ЕС в феврале 2022 года. В июне текущего года председатель Европейского совета Шарль Мишель сообщил, что на саммите Евросоюза Украине согласовали статус кандидата.