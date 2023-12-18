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Пушков оценил намерение ЕС лишить Венгрию права голоса из-за Украины

Пушков: намерение ЕС лишить Венгрию права голоса станет ударом по единству союза
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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Возможное лишение Венгрии права голоса в Европейском союзе из-за отказа в поддержке Украины нарушает принцип единогласия в альянсе. Об этом в понедельник, 18 декабря, сообщил глава комиссии Совета Федерации по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

«Такой радикальный шаг, нарушающий принцип единогласия, стал бы ударом по единству ЕС, которое из добровольного превратилось бы в принудительное. И стал бы подтверждением реального раскола в ЕС из-за Украины», — написал сенатор в своем Telegram-канале.

По его мнению, запланированными €50 млрд для Киева «дело может не ограничиться» и тогда к Венгрии могут присоединиться другие страны, которые не желают «бесконечно оплачивать расходы на Украину».

«И семена нынешнего раскола дадут новые всходы», — подытожил Пушков.

Ранее в этот же день газета Financial Times сообщала, что страны — члены Европейского союза рассматривают возможность лишить Венгрию права голоса, чтобы заключить соглашение о выделении средств Украине. Как рассказали парламентарии изданию, после такого решения венгерских властей в ЕС могут применить ст. 7 Договора о Евросоюзе 2007 года, согласно которой можно лишить страну права голоса в связи с нарушением законодательства содружества.

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Встреча по Украине, на которой Венгрия блокировала выделение ей помощи, прошла в Брюсселе 14–15 декабря. По ее итогам посол Литвы в ЕС Арнольдас Пранцкявичус намекнул, что Венгрии следует выйти из объединения из-за ее позиции по Украине. Он не указал на Венгрию напрямую, однако уточнил, что говорит о государстве, которое наложило вето на выделение Украине €50 млрд. По мнению посла, если эта страна не готова изменить свою позицию, у нее «есть только одно правильное решение — уйти».

На этом же саммите ЕС одобрил переговоры с Украиной и Молдавией по вступлению в союз. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не участвовал в принятии этого решения, покинув зал заседания на время обсуждения. Как позднее отметил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто, решение о переговорах с Украиной «совершенно иррационально».

Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в ЕС в феврале 2022 года. В июне текущего года председатель Европейского совета Шарль Мишель сообщил, что на саммите Евросоюза Украине согласовали статус кандидата.

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