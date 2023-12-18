Площадку для перевалки насыпных грузов оборудуют под Новороссийском

В Новороссийске на терминале Гольфстрим, в 5 км от морского порта и рядом с ж/д станцией появится площадка для перевалки насыпных грузов из зерновозов в контейнеры. Строительство идет в круглосуточном режиме.

Как сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на Российский экспортный центр, сам терминал заработал с 1 ноября. Мощность самой площадки — 2 тыс. т в сутки. На терминале имеются 20-футовые и 40-футовые контейнеры, есть территория для хранения до 2 тыс. контейнеров.

Кроме того, к терминалу проложены два железнодорожных пути протяженностью 234 м и 335 м. Это позволяет одновременно загружать до 16 вагонов. Все насосное оборудование, необходимое для перевалки до 30 автоцистерн в сутки, имеется.

Ранее сообщалось, что на региональные железнодорожные проекты из Фонда национального благосостояния (ФНБ) планируется выделить 7 млрд рублей.