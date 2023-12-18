Женщина погибла в ДТП на федеральной трассе в Ульяновской области
Грузовой автомобиль столкнулся с легковушкой на трассе М-5 на территории Ульяновской области. Женщина погибла, ее трехлетняя пассажирка получила травмы.
Авария произошла утром 18 декабря в Ульяновском районе. 35-летний водитель грузовика Mercedes при повороте налево на перекрестке не предоставил преимущество автомобилю ВАЗ-2112, который следовал по главной дороге. Об этом сообщает Ulpravda.ru.
Женщина, управлявшая легковушкой, скончалась на месте происшествия. В автомобильном кресле на заднем сиденье находилась трехлетняя девочка, она доставлена в больницу.
В Башкортостане днем 18 декабря школьный автобус столкнулся с грузовиком. В салоне находились 26 детей, 10 из них, а также двое взрослых получили травмы.