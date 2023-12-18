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В Большом театре сообщили о смерти балетного педагога Валерия Лагунова

Педагог Большого театра, заслуженный артист РФ Валерий Лагунов умер в 81 год
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Фото: ГАБТ
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Заслуженный артист России, балетмейстер Большого театра Валерий Лагунов скончался в возрасте 81 года. Об этом в понедельник, 18 декабря, сообщили в пресс-службе театра.

«На 82-м году жизни скончался заслуженный артист России Валерий Лагунов, артист балета (1962–1983) и балетмейстер-репетитор (1996–2023) Большого театра. Большой театр скорбит и выражает искренние соболезнования родным и близким покойного», — говорится в сообщении на сайте ГАБТ.

О причинах смерти не сообщается.

Лагунов родился 2 июня 1942 года в Москве. В возрасте 20 лет он закончил Московскую академию хореографии, и в тот же год был принят в Большой театр. В годы карьеры артист принял участие в постановках «Лебединое озеро», «Спящая красавица», «Золушка», «Жизель», «Щелкунчик», «Икар» и «Анна Каренина». С 1996 года Лагунов стал преподавать. В 2006 году вышли его мемуары «Шипы и розы Большого балета».

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