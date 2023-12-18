МО сообщило об ударе ВС России по командному пункту Нацгвардии Украины
Российские войска ударили по командно-наблюдательному пункту Национальной гвардии Украины, сообщили 18 декабря журналистам в Министерстве обороны РФ.
Командный пункт находился в районе населенного пункта Серебрянка в Донецкой Народной Республике (ДНР). В пункте находился штаб 1-й бригады оперативного назначения.
Помимо этого, российская оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия поразили еще 113 районов дислокации живой силы Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Также в российском военном ведомстве отметили, что на донецком направлении за минувшие сутки ВСУ потеряли до 190 военнослужащих, пять БМП, в том числе Bradley американского производства. Кроме этого, поражены две гаубицы «Мста-Б», самоходная артиллерийская установка «Акация» и три гаубицы Д-30.
В Минобороны добавили, что российские авиация и артиллерия поразили живую силу и технику украинских националистов в районах населенных пунктов Клещеевка и Андреевка в ДНР.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
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