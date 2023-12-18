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Участника ЧВК «Вагнер» приговорили к шести годам за стрельбу по полицейским

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Фото: ТАСС/Эрик Романенко
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Ростовский суд приговорил к шести годам колонии стрелявшего по полицейским уроженца Башкирии Павла Николина. Об этом 18 декабря сообщает ТАСС.

«Суд постановил признать виновным Николина и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет», — заявил судья.

Инцидент произошел в декабре 2022 года на границе Ростовской области и Донецкой Народной Республики (ДНР). Николин открыл стрельбу по сотрудникам полиции, после чего скрылся с места происшествия. Обнаружить и задержать Николина удалось 7 декабря в пустующем здании рядом с Новошахтинском.

Следователи возбудили уголовное дело по статьям о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов и о незаконном обороте оружия.

По некоторым данным, в 2016 году он уже был судим и признан виновным в разбое (ч. 2 ст. 162 УК РФ), после того как в Башкирии совершил нападение и ограбил офисы микрозаймов, вооружившись ножом. В прокуратуре Башкирии тогда сообщали, что обвиняемый имел судимости за разбои и грабежи и до этого.

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