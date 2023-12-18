Новый год встретят по традициям чукчей в Петропавловске-Камчатском
В Петропавловске-Камчатском на берегу Авачинской бухты состоится обрядовый праздник «Встреча нового солнца». Его проведут по традициям оленных коряков и камчатских чукчей.
В программе праздника запланированы игра в корякский мяч, творческие номера национальных ансамблей, мастер-класс по чавчувенскому танцу. Кроме того, гости праздника примут участие в обряде «Подношение огню», стилизованном обряде «Забой оленя», который проводится для процветания оленеводства и семьи, а также в гонке оленей «Мынылг’эяла».
Как пишет ИА KamchatkaMedia, не обойдется и без национальных состязаний, таких как метание чаута, прыжки через нарты, перетягивание посоха, тройной прыжок. А в конце праздника гостей угостят супом из оленины, чаем с лепешками.
Ранее сообщалось, что в рамках Международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ проходит гастрономический фестиваль. В программе — более 100 мероприятий с участием шеф-поваров и рестораторов со всей страны. После новогодних каникул запланированы тематические программы: Дни Арктики, «Масленица – 2024», «Пир Пирогов», «Свадебные столы народов России», «Пять морей, три океана».