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Карта спецоперации на Украине 18 декабря

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Фото: ТАСС/Дмитрий Ягодкин
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Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 18 декабря можно в материале «Известий».

Как заявили в Минобороны РФ, на купянском направлении подразделения Западной группировки войск активными действиями, ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразили десять атак штурмовых групп 21-й, 115-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ.

Там украинские боевики потеряли танк Leopard-2 производства ФРГ.

Общие потери противника на краснолиманском направлении за сутки составили до 220 военнослужащих убитыми и ранеными, танк, три бронетранспортера, пять автомобилей, а также самоходная артиллерийская установка Zuzana 2 производства Словакии.

На донецком направлении подразделения Южной группировки войск при поддержке огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразили девять атак штурмовых групп 24-й, 28-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой и 81-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Курдюмовка, Белогоровка, Ленинское, Шумы и Марьинка ДНР.

На запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке авиации и артиллерии отразили две атаки штурмовых групп 117-й механизированной бригады ВСУ севернее населенного пункта Новопрокоповка Запорожской области.

Средствами противовоздушной обороны сбиты 25 украинских беспилотных летательных аппаратов.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 553 самолета, 259 вертолетов, 9861 беспилотный летательный аппарат, 442 зенитных ракетных комплекса, 14 165 танков и других боевых бронированных машин, 1189 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7382 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 16 437 единиц специальной военной автомобильной техники.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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