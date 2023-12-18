Свыше 150 жителей Пензы получили травмы на улицах за выходные
За минувшие выходные больше 150 жителей Пензы обратились к врачам с уличными травмами. Горожанам рекомендуют выбирать обувь, подходящую для гололедицы.
В травмпункт на улице Пионерской с 15 по 17 декабря обратились 216 человек, 108 из них получили травмы на улицах. В приемное отделение стационара больницы № 6 имени Г.А. Захарьина обратился 51 пострадавший. Госпитализация потребовалась двоим горожанам, отмечает ИА «Пенза-пресс».
Специалисты отмечают, что подошва обуви должна быть толстой и с глубокими протекторами. Пожилым людям рекомендуют исключить прогулки, так как падение может обернуться тяжелыми травмами.
В начале прошлой недели в травмпункты Ростова-на-Дону за медицинской помощью обратились 80 человек, в их числе 17 детей. Передвижение по городу затруднила гололедица.