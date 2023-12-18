Мосгорсуд смягчил приговор братьям Магомедовым по делу о хищении 11 млрд рублей

Мосгорсуд смягчил приговор совладельцу группы «Сумма» Зиявудину Магомедову по делу о хищении 11 млрд рублей с 19 до 18,5 года колонии, а также его брату Магомеду — с 18 до 17,5 года. Об этом в понедельник, 18 декабря, сообщил корреспондент «Известий» из зала суда.

Отмечается, что еще один фигурант дела Роман Грибанов был освобожден от наказания в связи с истечением срока давности, а Юрий Петров — в связи с отбытием срока.

Зиявудин Магомедов был арестован в Москве в конце марта 2018 года вместе с его братом Магомедом. Обвиняемым вменялись девять эпизодов мошенничества, а также организация преступного сообщества. Ущерб по делу составляет свыше 11 млрд рублей.

Как установило следствие, в период с 2014 по 2017 год сотрудники организации «Стройновация» (входит в группу компаний «Сумма», признанную банкротом в июле 2019 года) не использовали по целевому назначению денежные средства, которые выделялись на выполнение работ по госконтрактам. Злоумышленники перечисляли средства на счета компаний, входящих в «Сумму». Также не позднее 2010 года обвиняемые создали в столице преступное сообщество, которое причастно к крупным финансовым махинациям.

Суд рассматривал уголовное дело с весны 2021 года. Весной следующего года Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ и взыскал с Магомедовых $750 млн в пользу государства. Всего фигурантами по делу проходило порядка 20 человек.

25 ноября 2022 года Мещанский суд признал братьев Магомедовых виновными в создании преступного сообщества для получения финансовой выгоды. Как следует из приговора, группировка была структурирована и имела иерархический порядок. Его целью было хищение денежных средств государственного и региональных бюджетов.

1 декабря 2022 года суд в Москве приговорил Зиявудина Магомедова к 19 годам колонии строгого режима, а его брата Магомеда Магомедова — к 18 годам по делу о создании преступного сообщества и многомиллиардных хищениях бюджетных средств. Оба также должны выплатить штраф по 2,5 млн рублей.