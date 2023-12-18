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Мишустин с главами правительств стран СНГ посетил выставку «Россия» на ВДНХ

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Председатель правительства России Михаил Мишустин вместе с коллегами из стран Содружества Независимых Государств (СНГ) посетил 18 декабря выставку-форум «Россия» на ВДНХ в Москве.

«Михаил Мишустин и главы делегаций стран СНГ начали осмотр выставки с галереи «Достижения России». Экспозиция представляет собой аудиовизуальное шоу с атмосферным погружением в путешествие по главным достижениям России», — сообщил Telegram-канал российского правительства.

Как российский премьер-министр рассказал гостям, галерея является цифровой моделью мониторинга национальных целей развития государства. Она позволяет контролировать три направления: выполнение запланированных мероприятий, электронный бюджет и финансы, а также обратную связь.

«О чем президент всегда говорил, обратная связь — это как люди оценивают национальные проекты, государственные программы, социально-экономические инициативы с точки зрения их задумки», — подчеркнул российский премьер.

Мишустин и его коллеги посетили, в частности, экспозицию об истории регионов и их достижениях. Первым стал стенд Свердловской области, затем премьер-министры осмотрели макеты Челябинской области.

Накануне выставку-форум «Россия» во второй раз посетил президент РФ Владимир Путин, который осмотрел стенды Донбасса, Санкт-Петербурга и Дальнего Востока. В частности, главе государства показали кованую розу, которую изготовил из осколков снаряда донбасский кузнец. Роза символизирует выражение «Донбасс — город миллиона роз».

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4 декабря Путин впервые посетил выставку-форум «Россия» на ВДНХ. Президент осмотрел павильоны, где представлены все регионы России. Кроме того, он вместе с детьми также оставил пожелание на стене для посетителей выставки. Главу государства встретили директор выставки, волонтеры и экскурсоводы.

Выставка-форум «Россия» открылась 4 ноября и будет работать до 12 апреля 2024 года. Посетить выставку можно бесплатно. На отдельные мероприятия необходима регистрация. Участие в ней принимают 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, включая министерства и Федеральное агентство по государственным резервам, а также 20 компаний, корпораций и общественных организаций. Всего представлена 131 экспозиция.

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