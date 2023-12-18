FT: ЕС может лишить Венгрию права голоса ради помощи Украине

Европейский союз (ЕС) может лишить Венгрию права голоса, чтобы она не смогла повторно заблокировать соглашение о выделении помощи Украине. Об этом 18 декабря сообщила Financial Times со ссылкой на источники в Брюсселе.

По их информации, такая возможность рассматривается после европейского саммита на тему дальнейшего выделения средств Киеву. В ходе него премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отклонил выделение Украине €50 млрд до 2027 года, вызвав недовольство сторонников киевского режима.

«Некоторые чиновники рассматривают возможность возобновления так называемой процедуры наказания по ст. 7 [Договора о Евросоюзе 2007 года] за нарушения верховенства закона, которая может привести к приостановлению избирательных прав отдельной страны», — отмечают журналисты.

Они напомнили, что данная мера может быть заблокирована любым другим государством ЕС. В то же время после выборов в Польше у Венгрии не осталось «гарантированного защитника» в рамках объединения, считают авторы.

Отмечается, что европейские политики хотели бы сначала попытаться убедить Орбана отменить свое вето. В противном случае 26 остальных стран Евросоюза могут пойти на соглашение без участия Венгрии, но это будет дольше и даст только краткосрочное решение проблемы, считают чиновники.

Встреча по Украине, на которой Венгрия наложила вето на выделение ей помощи, прошла в Брюсселе 14–15 декабря. Сам Орбан пообещал вернуться к данному вопросу в следующем году на саммите ЕС после соответствующей подготовки.

По итогам саммита посол Литвы в ЕС Арнольдас Пранцкявичус намекнул, что Венгрии следует выйти из объединения из-за ее позиции. Пранцкявичус не указал на Венгрию напрямую, однако уточнил, что говорит о государстве, которое наложило вето на выделение Украине €50 млрд. По мнению Пранцкявичуса, если эта страна не готова изменить свою позицию, у нее «есть только одно правильное решение — уйти».

На этом же саммите ЕС одобрил переговоры с Украиной и Молдавией по вступлению в союз. Орбан не участвовал в принятии этого решения, покинув зал заседания на время обсуждения. Как позднее отметил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, решение о переговорах с Украиной «совершенно иррационально».

Ранее, 8 декабря, Орбан отмечал, что ЕС не может принять Украину в сообщество по нескольким причинам, но самая главная из них — это то, что она является одной из самых коррумпированных стран мира.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в ЕС в феврале 2022 года. В июне текущего года председатель Европейского совета Шарль Мишель сообщил, что на саммите Евросоюза Украине согласовали статус кандидата.