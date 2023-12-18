Реклама
Прямой эфир
Мир
Страны ЕС выбросили 215 млн доз вакцины от COVID-19 на €4 млрд
Мир
В кабинете помощника Залужного тоже нашли прослушку
Общество
Львова-Белова сообщила о помощи 48 детям в воссоединении с семьями на Украине
Общество
Число пострадавших детей в результате ДТП с автобусом под Уфой возросло до 10
Происшествия
На юге Кузбасса произошло землетрясение магнитудой 4,4
Экономика
Песков сообщил об активных мерах правительства по стабилизации цен на яйца
Спорт
Клуб Захаряна «Реал Сосьедад» сыграет с ПСЖ в 1/8 финала Лиги чемпионов
Общество
Задержан глава ГУ МЧС по Самарской области Олег Бойко
Спорт
Винер заявила об отказе гимнасток из России от выступлений без флага и гимна
Армия
ВСУ на донецком направлении потеряли до 190 военных за сутки
Мир
Армия обороны Израиля сообщила о найденных в доме бойца ХАМАС $1,3 млн
Мир
FT сообщила о «мольбах» Зеленского на Западе о выделении помощи Киеву
Общество
Мосгорсуд уменьшил срок братьям Магомедовым по делу о хищении
Мир
Лавров назвал ложью заявления Запада об интересе в развитии глобальных Юга и Востока
Мир
В Кремле заявили о внимании к итогам парламентских выборов в Сербии

FT: ЕС может лишить Венгрию права голоса ради помощи Украине

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Европейский союз (ЕС) может лишить Венгрию права голоса, чтобы она не смогла повторно заблокировать соглашение о выделении помощи Украине. Об этом 18 декабря сообщила Financial Times со ссылкой на источники в Брюсселе.

По их информации, такая возможность рассматривается после европейского саммита на тему дальнейшего выделения средств Киеву. В ходе него премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отклонил выделение Украине €50 млрд до 2027 года, вызвав недовольство сторонников киевского режима.

«Некоторые чиновники рассматривают возможность возобновления так называемой процедуры наказания по ст. 7 [Договора о Евросоюзе 2007 года] за нарушения верховенства закона, которая может привести к приостановлению избирательных прав отдельной страны», — отмечают журналисты.

Они напомнили, что данная мера может быть заблокирована любым другим государством ЕС. В то же время после выборов в Польше у Венгрии не осталось «гарантированного защитника» в рамках объединения, считают авторы.

Отмечается, что европейские политики хотели бы сначала попытаться убедить Орбана отменить свое вето. В противном случае 26 остальных стран Евросоюза могут пойти на соглашение без участия Венгрии, но это будет дольше и даст только краткосрочное решение проблемы, считают чиновники.

Плохо вы мадьяр знаете: Венгрия не хочет выделять деньги Украине и принимать ее в ЕС
СБУ заподозрила Орбана в сотрудничестве с российскими спецслужбами

Встреча по Украине, на которой Венгрия наложила вето на выделение ей помощи, прошла в Брюсселе 14–15 декабря. Сам Орбан пообещал вернуться к данному вопросу в следующем году на саммите ЕС после соответствующей подготовки.

По итогам саммита посол Литвы в ЕС Арнольдас Пранцкявичус намекнул, что Венгрии следует выйти из объединения из-за ее позиции. Пранцкявичус не указал на Венгрию напрямую, однако уточнил, что говорит о государстве, которое наложило вето на выделение Украине €50 млрд. По мнению Пранцкявичуса, если эта страна не готова изменить свою позицию, у нее «есть только одно правильное решение — уйти».

На этом же саммите ЕС одобрил переговоры с Украиной и Молдавией по вступлению в союз. Орбан не участвовал в принятии этого решения, покинув зал заседания на время обсуждения. Как позднее отметил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, решение о переговорах с Украиной «совершенно иррационально».

Ранее, 8 декабря, Орбан отмечал, что ЕС не может принять Украину в сообщество по нескольким причинам, но самая главная из них — это то, что она является одной из самых коррумпированных стран мира.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в ЕС в феврале 2022 года. В июне текущего года председатель Европейского совета Шарль Мишель сообщил, что на саммите Евросоюза Украине согласовали статус кандидата.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023