В МГУ оценили обсуждения в ЕС возможности лишить Венгрию права голоса из-за Киева

Если Евросоюз (ЕС) примет решение лишить Венгрию права голоса, чтобы заключить соглашение о выделении средств Украине, тогда это станет ударом по самой сути организации. Об этом «Известиям» 18 декабря заявил кандидат политических наук, доцент кафедры политического анализа факультета государственного управления МГУ им. М.В. Ломоносова Александр Коньков.

Ранее в этот день газета Financial Times со ссылкой на евродипломатов написала, что страны — члены ЕС рассматривают возможность лишить Венгрию права голоса.

По словам Конькова, исторически Европейский союз базируется на формировании равноправного сотрудничества, входящих в него государств. И общая практика сводилась и пока продолжает сводиться к тому, что решения в ЕС принимаются консенсусом, указал политолог.

«Такого рода попытки сейчас обсудить, предложить, прощупать варианты, так скажем, обхода этого консенсусного принципа принятия решений, с одной стороны, очевидно, базируются на том, что ЕС, в первую очередь брюссельская бюрократия — аппарат ЕС, заинтересован в том, чтобы продавливать решения, которые не в полной мере разделяются всеми участниками. С другой стороны, то, что такого рода возможности вообще обсуждаются, — это, конечно, безусловно, удар по европейскому единству, по самой сути Европейского союза. И если на это пойдут, то, конечно, Европейский союз уже не будет прежним», — отметил эксперт.

15 декабря на европейском саммите по оказанию помощи Киеву премьер-министр Венгрии Виктор Орбан воспользовался правом вето, отклонив программу финансовой помощи Украине, которая включала в себя предоставление €50 млрд до 2027 года.

Затем посол Литвы в Европейском союзе Арнольдас Пранцкявичус намекнул, что Венгрии следует выйти из объединения из-за ее позиции по Украине. Пранцкявичус не указал на Венгрию напрямую, однако уточнил, что говорит о государстве, которое наложило вето на выделение Украине €50 млрд. По мнению Пранцкявичуса, если эта страна не готова изменить свою позицию, у нее «есть только одно правильное решение — уйти».