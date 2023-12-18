Клуб Захаряна «Реал Сосьедад» сыграет с ПСЖ в 1/8 финала Лиги чемпионов
Испанский клуб «Реал Сосьедад», за который выступает российский футболист Арсен Захарян, сыграет с французским «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) в 1/8 финала Лиги чемпионов.
Жеребьевка соревнований прошла 18 декабря в швейцарском Ньоне. «Реал Сосьедад» имел посев при распределении, ПСЖ был несеяной командой.
В других парах сыграют португальский «Порту» и английский «Арсенал», нидерландский ПСВ и немецкая «Боруссия» (Дортмунд), датский «Копенгаген» и английский «Манчестер Сити», итальянский «Наполи» и испанская «Барселона», итальянский «Интер» и испанский «Атлетико», итальянский «Лацио» и немецкая «Бавария», немецкий «Лейпциг» и испанский «Реал».
Первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов пройдут 13, 14, 20 и 21 февраля 2024 года. Ответы игры состоятся 5, 6, 12 и 13 марта. Финал сезона-2023/24 пройдет на стадионе «Уэмбли» в Лондоне 1 июня 2024 года.
Ранее, 19 августа, полузащитник Арсен Захарян перешел в испанский «Реал Сосьедад» из московского «Динамо». Контракт с 20-летним футболистом рассчитан до конца сезона-2028/29.