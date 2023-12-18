Мужчина погиб при пожаре в частном доме в Рязанской области
Мужчина погиб в результате пожара в жилом доме в Рязанской области. Причины возгорания устанавливаются.
Информация о горении поступила днем 17 декабря. Пожар произошел в селе Журавинка Ряжского района. В тушении участвовали пять человек, задействованы две спецмашины, пишет 62INFO.ru. Огонь охватил кухню и туалет, площадь горения составила 9 кв. м.
Всего за неделю в Рязанской области ликвидировали 20 пожаров. Огнем уничтожены или повреждены 16 строений и три единицы техники, уточняет РИА «7 новостей».
В Мытищах вечером 17 декабря огонь охватил квартиру дома на улице Кадомцева. Площадь горения составила около 8 кв. м. Погибли 35-летняя женщина и ее двухлетний сын.