ВСУ на донецком направлении потеряли до 190 военных за сутки
На донецком направлении за минувшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 190 военных, пять БМП, в том числе Bradley американского производства. Об этом 18 декабря сообщили в Минобороны России.
«В ходе контрбатарейной борьбы поражены: две гаубицы «Мста-Б», самоходная артиллерийская установка «Акация» и три гаубицы Д-30», — указали в ведомстве.
Сообщается также, что на донецком направлении подразделения Южной группировки войск с помощью огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразили девять атак штурмовых групп 24-й, 28-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой и 81-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Курдюмовка, Белогоровка, Ленинское, Шумы и Марьинка Донецкой Народной Республики (ДНР).
В ведомстве уточнили, что российские авиация и артиллерия поразили живую силу и технику украинских националистов в районах населенных пунктов Клещеевка и Андреевка в ДНР.
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