Больше 45 бесплатных катков открыли в Тольятти
Больше 45 ледовых площадок подготовили к эксплуатации в зимнем сезоне в Тольятти (Самарская область). Катки будут работать до 1 марта.
По данным администрации, 28 площадок открыты во дворах и жилых районах города. Еще 18 катков расположились на территориях школ. Об этом пишет НИА «Самара» со ссылкой на издание «Сова».
Посещение всех катков является бесплатным. Специалисты будут следить за состоянием льда и чистить его от снега.
Ранее сообщалось, что больше 1,3 тыс. катков будут работать в Москве этой зимой. Все площадки будут оборудованы пунктами проката и обогрева, охраной, точками питания и освещением.