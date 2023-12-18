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ЕК начала официальное расследование против соцсети X

ЕК: началось официальное расследование против соцсети X из-за нарушений 
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Yuri Murakami
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Еврокомиссия (ЕК) начала официальное расследование против соцсети X (бывш. Twitter) из-за нарушения норм, вязанных с управлением рисками, модерацией контента, прозрачностью рекламы и доступом к данным для исследователей. Об этом 18 декабря сообщается на сайте ЕК.

«На основе проведенного к настоящему времени предварительного расследования, в том числе на основе анализа отчета об оценке рисков, представленного X в сентябре, отчета о прозрачности X, опубликованного 3 ноября, и ответов X на официальный запрос о предоставлении информации, который среди прочего касался распространения незаконного контента в контексте атак ХАМАС против Израиля, комиссия решила возбудить официальное разбирательство о нарушении против X в соответствии с законом о цифровых услугах», — говорится в сообщении.

Во время расследования особое внимание планируют уделить соблюдению обязательств, которые связаны с распространением незаконного контента в ЕС. Также специалисты проанализируют эффективность мер, которые были предприняты для борьбы с манипулированием информацией на платформе. В числе прочего специалисты подозревают, что дизайн платформы вводил пользователей в заблуждение, особенно это касается продуктов, доступных по подписке.

Факт расследования также подтвердил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон в своем аккаунте в X, приложив к посту документ, где говорится о начале процедуры.

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Ранее, 24 ноября, газета The New York Times (NYT) сообщила, что к концу этого года соцсеть X может лишиться до $75 млн. Это может быть связано с высказываниями о евреях и конфликте в секторе Газа ее владельца Илона Маска, которыми недовольны крупные компании. В частности, размещать рекламу в Х перестали Airbnb, Amazon, Coca-Cola и Microsoft. В общей сложности около 100 брендов уже отказались размещать рекламу в соцсети Маска, приостановить сотрудничество могут до 200 компаний.

17 ноября сообщалось, что Disney, Warner Bros. Discovery и еще ряд крупных компаний отказались размещать свою рекламу в соцсети X, принадлежащей американскому предпринимателю и миллиардеру Илону Маску. Помимо Disney, сотрудничать с предпринимателем отказались такие корпорации, как Wish, Lionsgate, Comcast NBCUniversal, IMB, а также Paramount и Sony Pictures.

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