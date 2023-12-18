Попова исключила начало новой пандемии из-за микоплазменной инфекции

Новой пандемии из-за микоплазменной инфекции нет. Об этом 18 декабря заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Это никакая не новая пандемия. Это отголоски пережитой нами пандемии, потому что она нанесла ущерб нашему иммунитету. Никаких новых мутаций в известных нам штаммах микоплазмы нет», — сказала она радио «Комсомольская правда».

Попова отметила, что сейчас нет оснований предполагать, что микоплазменная инфекция станет полностью устойчивой к препаратам.

До этого, 6 декабря, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что в России есть необходимые препараты для лечения микоплазменной инфекции. Он подчеркнул, что заболевание управляемо и в регионах реагируют соответственно эпидемиологической ситуации.

Ранее, 6 декабря, доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов Сергей Вознесенский рассказал о симптоматике микоплазменной инфекции. Симптомами заболевания являются повышенная температура, заложенность носа и боль в горле. Однако определить микроплазменную инфекцию без лабораторных методов сложно, так как она может протекать у людей по-разному: в форме легкого заболевания верхних дыхательных путей или тяжелой пневмонии.

Роспотребнадзор заявил, что ведомство контролирует эпидемиологическую ситуацию в связи с ростом пневмонии в Китае. В России также регистрируются отдельные случаи заболевания микоплазменной инфекции, однако в настоящее время в России не отмечается изменений в клинической картине заболевания, в особенности появления более тяжелых форм инфекции, отметил 5 декабря Директор ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Василий Акимкин.