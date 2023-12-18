Врач рассказал о связи ВПЧ-инфекции и рака ротоглотки

Рак ротоглотки может быть вызван вирусом папилломы человека (ВПЧ), который передается через поцелуи или незащищенный оральный секс. Об этом рассказал онкохирург, химиотерапевт, медицинский директор клиники «Мамма» Антон Иванов.

«В последние годы лидирующей причиной возникновения рака ротоглотки является инфицирование ВПЧ, особенно 16-го и 18-го типов. Это вирусы высокого онкогенного риска. Причем ВПЧ-положительный рак чаще встречается именно у молодых некурящих людей обоих полов», — заявил врач «Газете.Ru».

Как отмечает специалист, особенно в группе риска находятся люди с большим количеством половых партнеров. Для заражения достаточно поцелуя или незащищенного орального секса.

Стоит подчеркнуть, что не всегда ВПЧ приводит к заболеванию раком. Организм взрослого человека способен выстоять перед вирусом, однако не стоит забывать о профилактике: использовать средства барьерной контрацепции и минимизировать количество половых партнеров.

Также Иванов рассказал, что канцерогены, содержащиеся в табачном дыме, могут стать возбудителями рака миндалин. Ацетальдегид, появляющийся при распаде алкоголя в организме, также вызывает мутации ДНК-клеток.

К симптомам заболевания врач относит чувство кома в горле, резкий запах изо рта, кровь или гной в слюне, хрипота в голосе, а также сложности с открыванием рта и глотанием пищи.

До этого, 1 декабря, эксперт лаборатории «Гемотест» Денис Банный рассказал, что ВИЧ-инфекция не передается через рукопожатия, объятия, использование вещей зараженного человека, укусы насекомых и респираторным путем. Он подчеркнул, что чаще всего заражение происходит при незащищенном половом контакте.

Ранее дерматовенеролог клиники инфекционных заболеваний ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Быстрицкая заявила, что через поцелуй невозможно заразиться гонореей и хламидиозом. Она рассказала, что эти болезни передаются только при незащищенном половом акте и после такого контакта необходимо пройти тестирование у врача.