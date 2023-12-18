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Ликсутов отметил улучшение работы турникетов на МЦД

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Фото: агентство городских новостей «Москва»/Денис Воронин
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Работа всех турникетов на Московских центральных диаметрах (МЦД) в среднем ускорилась на 30%, заявил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«В этом году сеть наземного метро увеличилась вдвое. Пассажирам еще четырех железнодорожных направлений стали доступны все преимущества единой билетной системы и бесплатные пересадки на метро, МЦК и МЦД», — рассказал он.

По словам Ликсутова, постепенно предпринимаются шаги, чтобы сделать поездки более комфортными: теперь в часы пик можно не ждать, когда створки турникета закроются, чтобы приложить карту. Благодаря обновлению программного обеспечения на всех 3,5 тыс. турникетах процесс считывания транспортных и социальных карт стал быстрее. Так, скорость чтения для карты москвича и социальных карт жителей Московской области уменьшилась в три раза.

«Продолжаем развивать наземное метро столицы по поручению мэра Москвы Сергея Собянина», — добавил заммэра.

На МЦД необходимо прикладывать карту на входе и выходе со станции. Благодаря этому можно бесплатно пересаживаться на метро, МЦК и другие диаметры. Если пассажир забыл приложить карту на выходе, ее заблокируют. Для разблокировки нужно обратиться в железнодорожные кассы.

Такая система оплаты работает на всех диаметрах — первый и второй работают в столице уже четыре года, а в этом году запустили еще МЦД-3 и МЦД-4.

Среди преимуществ диаметров — короткие интервалы движения, отсутствие дневных перерывов и современные станции (их по возможности интегрируют с метрополитеном и МЦК, что позволяет сделать пересадки быстрее).

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