Парламент Болгарии проголосовал за отмену налога за транзит газа из РФ
Парламент Болгарии проголосовал за отмену введенного в ноябре налога за транзит российского газа. Об этом 18 декабря сообщает Болгарское телеграфное агентство.
«Депутаты приняли решение отменить взнос в размере 20 левов за МВт/ч при импорте российского природного газа в Болгарию и транзите через нее до тех пор, пока законодательство Евросоюза не введет в действие положение об определении происхождения природного газа», — говорится в сообщении.
В то же время депутаты единогласно проголосовали за запрет с 1 января 2024 года экспорта произведенного из российской нефти топлива. Реализация меры приведет к остановке деятельности нефтеперерабатывающего завода компании «Лукойл» Lukoil Neftochim Burgas с 1 марта 2024 года, указывают журналисты.
Ранее, 15 ноября, Болгария ввела налог в размере 20 левов за МВт/ч (около $11,1) на транзит российского газа для снижения его конкурентоспособности по сравнению с более дорогим сжиженным природным газом (СПГ).
Тогда же сообщалось, что Сербия и Венгрия заявили о намерениях не будут платить Болгарии повышенный тариф за транзит, а также что Будапешт направил в Еврокомиссию запрос о начале расследования на предмет соответствия нормам ЕС решения Софии.
16 декабря глава венгерского МИД Петер Сийярто анонсировал отмену болгарского налога на транзит газа из РФ после угрозы Венгрии наложить вето на вступление страны в зону Шенгена. Дипломат оценил введение Софией акциза как «скандальный и враждебный шаг», который абсолютно противоречит юридическим правилам ЕС, а также ставит под угрозу газоснабжение Венгрии, Сербии и Северной Македонии.
Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Однако в итоге во многих европейских странах начался серьезный энергетический кризис.