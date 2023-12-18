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Институт русского языка имени Пушкина выбрал «нейросеть» словом 2023 года

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Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
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В Институте русского языка имени Пушкина назвали «нейросеть» словом 2023 года. Об этом в понедельник, 18 декабря, сообщили в пресс-службе института.

Отмечается, что эксперты пришли к выводу, что наиболее актуальные тенденции уходящего года запечатлены в этом слове.

«Прорыв в сфере искусственного интеллекта (ИИ. — Ред.) и высокие достижения генеративных моделей по-настоящему взбудоражили общественность. Возможности ИИ были в фокусе внимания в самых разных областях: науке, образовании, искусстве, бизнесе, праве, журналистике», — отметили в публикации.

В материале объяснили, что слово «нейросеть» в 2023 году было внесено в орфографический академический ресурс «Академос». Это говорит о том, что частота употребления слова в текстах масс-медиа превысила порог, который позволяет перейти к его кодификации. Кроме того, для определения слова года в институте использовали двухступенчатую методику. На первом этапе провели опрос коллег, а на втором оценили частотность с помощью таких инструментов, как Wordstat, Google Trends и «Медиалогия».

Помимо «нейросети» в списке кандидатов на победу были такие слова, как «искусственный интеллект», ChatGPT, «импортозамещение», «СНГ», «заимствование», «педагог», «наставник», «волонтер».

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Ранее в этот же день сообщалось, что «нейросеть» также стала словом 2023 года по версии портала «Грамота.ру». В пресс-службе подчеркнули, что при отборе слов внимание обращалось в том числе и на уровень освоенности в русском языке. После того как слово года определено, оно должно войти в метасловарь «Грамоты.ру», цель которого — объединить информацию из различных словарей и других источников о русском языке. Для того чтобы разместить слово года в этом словаре, планируется составить его полное словарное описание.

Кроме того, Collins English Dictionary 1 ноября назвал словом 2023 года аббревиатуру AI («искусственный интеллект»). Словарь определяет искусственный интеллект как «моделирование психических функций человека с помощью компьютерных программ».

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