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Улицы в исторической части столицы Камчатки благоустроят

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На Камчатке реализуют мастер-план столицы края, Петропавловска-Камчатского. В его рамках должны привести в порядок улицы Партизанская, Ленинская и Советская, которые находятся в исторической части города. Проектная документация по благоустройству территорий находится на завершающей стадии.

По словам главного архитектора, замминистра строительства и жилищной политики края Михаила Кудряшова, которые приводит ИА KamchatkaMedia, речь идет о продолжении работы, которая проводилась в рамках проектирования исторического квартала, проспекта 50-летия Октября.

При этом специалисты соблюдают один дизайн-код, чтобы гармония среды была на протяжении территории и центральной части города, а также в других районах. В первую очередь проектировщики предлагают связать лестницами и тропами Советскую и Ленинскую улицы. Запланированы наращивание зеленого каркаса, новые дизайнерские решения по озеленению, устройство нового освещения, установка малых архитектурных форм и уличной мебели.

Агентство напоминает, что в сентябре 2022 года президент Владимир Путин побывал с рабочей поездкой на Камчатке. На совещании по долгосрочному социально-экономическому развитию Петропавловска-Камчатского ему представили мастер-план развития столицы региона.

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