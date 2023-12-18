Дневной стационар при инфекционной больнице вновь открыт в Биробиджане

В Биробиджане после длительного перерыва вновь заработал дневной стационар при ОГБУЗ «Инфекционная больница». Первыми пациентами стали 11 жителей ЕАО, у которых диагностирован гепатит С. До конца года 2023 года стационар примет на лечение еще трех пациентов.

Как пишет ИА EAOMedia со ссылкой на региональный департамент здравоохранения, лечение пациентов с гепатитом С дорогостоящими лекарственными препаратами стало возможным после внедрения территориальной программы госгарантий бесплатного оказания медицинской помощи на территории ЕАО.

Ранее сообщалось, что в ЕАО в селе Бабстово Ленинского района строят амбулаторию. Она должна обеспечить предоставление первой медицинской помощи, ее оборудуют всем необходимым для этого. В селе проживают порядка 700 человек. Не каждый житель может поехать в районную больницу, и в таких случаях модульные объекты здравоохранения — оптимальное решение.