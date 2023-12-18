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Супруги отдали мошенникам 11,5 млн рублей в Тамбовской области

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Полиция в Тамбовской области проводит проверку по факту телефонного мошенничества. 62-летний мужчина и его супруга лишились 11,5 млн рублей.

В правоохранительных органах отметили, что участились варианты мошенничества с использованием фейковых аккаунтов руководителей потерпевших. Злоумышленники предупреждают жертву от имени ее начальника о том, что якобы должен поступить важный звонок. Затем с человеком связываются «сотрудники банка». Они убеждают потерпевших взять кредиты и перевести средства на «безопасный» счет.

Жертвой такого мошенничества стал 62-летний тамбовчанин. Вместе с супругой он оформил кредиты в пяти банках и перевел на продиктованные счета 11,5 млн рублей, пишет ИА «Онлайн Тамбов.ру». По данному факту возбуждено уголовное дело.

В Липецкой области полиция задержала мужчину, который подозревается в оказании курьерских услуг телефонным мошенникам. 27-летний мужчина забирал у пенсионеров наличные средства и зачислял их на счета злоумышленников. Ущерб составил больше 2,7 млн рублей.

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