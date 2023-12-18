В столице заработали четыре новых выделенных полосы для общественного транспорта
С 16 декабря на юге Москвы введены четыре новых выделенные полосы для городского транспорта. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
«Мы ввели 4 новые выделенные полосы на юге столицы. Теперь автобусы и электробусы будут проезжать эти отрезки в 2–3 раза быстрее, а значит пассажиры будут экономить время в пути и на остановках. Аварийность на таких участках снижается в среднем на 25%. Мы продолжаем развивать инфраструктуру для стабильной работы наземного городского транспорта по поручению Мэра Москвы Сергея Собянина», — сообщил Максим Ликсутов.
По участкам, где введены выделенные полосы, проходят 15 маршрутов наземного городского транспорта, на которых москвичи совершают около 100 тыс. поездок ежедневно.
Всего введено в строй более 2,5 км новой инфраструктуры. Выделенная полоса на Чертановской улице позволит четырем маршрутам городского транспорта проезжать этот участок вдвое быстрее. Еще четыре маршрута теперь в 2 раза быстрее двигаются по улице Ленинская слобода. Ежедневно на этих маршрутах совершается более 40 тыс. поездок. В 2,5 раза быстрее могут пересекать Каширское шоссе четыре маршрута, которые идут по Ясеневой улице. А выделенная полоса длиной 1,5 км на улице Борисовские пруды позволит в 1,5 раза быстрее проезжать этот участок трем маршрутам, на которых совершается около 17 тысяч поездок.
В общей сложности, с начала 2023-го в городе появилось более 20 км новой инфраструктуры. Введение выделенных полос, говорят эксперты, снижает аварийность и уменьшает риски для всех участников дорожного движения.