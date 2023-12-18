Почти 200 домов остались без отопления из-за аварии в Мурманской области
В Кандалакше (Мурманская область) 194 жилых дома, а также социальные учреждения остались без отопления из-за коммунальной аварии. На месте происшествия работает аварийная бригада.
Отключение произошло днем 18 декабря. По данным ИА «Би-порт», в жилых домах проживает почти 21,2 тыс. человек, в том числе 3,2 тыс. детей. Также под отключение попали восемь детских садов и три школы.
Причина аварии не называется. На месте происшествия задействована бригада из четырех человек.
В конце ноября массовое отключение отопления и горячей воды было зарегистрировано в микрорайоне Дашково-Песочня в Рязани. Причиной случившегося стало возгорание на подстанции.