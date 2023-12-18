В ЕАО затягивается период 40-градусных морозов
В ЕАО сохраняется морозная погода. Период аномальных холодов затягивается из-за смещения воздушных масс с северо-запада. Ощущение холода усиливается из-за пронизывающего ветра, порывы которого достигают 19 м/с.
Как пишет ИА EAOMedia со ссылкой на Дальневосточное УГМС, на этой неделе среднесуточная температура будет отставать от климатической нормы на 4–6 градусов. В ночные часы столбики термометров опустятся до –39 градусов.
Специалисты поясняют, что регион по-прежнему находится в арктической воздушной массе. Ветер будет стихать, морозы по ночам окрепнут, а днем при коротком световом дне прогрев будет небольшим.
Ранее в Гидрометцентре сообщали, что жителей столичного региона в ближайшие сутки ожидает облачность, местами небольшие осадки, гололедица и до +2 градусов.