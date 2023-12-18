Реклама
Прямой эфир
Мир
ВСУ признали сокращение масштаба ряда операций на фоне снижения помощи
Мир
В кабинете помощника Залужного тоже нашли прослушку
Общество
Львова-Белова сообщила о помощи 48 детям в воссоединении с семьями на Украине
Общество
Число пострадавших детей в результате ДТП с автобусом под Уфой возросло до 10
Общество
Путин приехал в ЦИК для подачи документов для участия в выборах
Экономика
Песков сообщил об активных мерах правительства по стабилизации цен на яйца
Политика
Лавров заявил о желании Запада «добить Россию»
Мир
Россия и Китай подтвердили планы углублять взаимовыгодное сотрудничество
Спорт
Винер заявила об отказе гимнасток из России от выступлений без флага и гимна
Армия
ВСУ на донецком направлении потеряли до 190 военных за сутки
Армия
МО сообщило об ударе ВС России по командному пункту Нацгвардии Украины
Общество
Мурашко заявил о снижении заболеваемости туберкулезом в РФ в два раза
Мир
FT сообщило о предложении Киеву «заморозить» конфликт и выдать это за победу
Мир
Лавров указал на предвзятость МВФ и Всемирного банка в пользу Украины
Экономика
Чернышенко заявил о планах увеличения товарооборота РФ с Китаем до $300 млрд

20% крупных российских компаний оказались пользователями ИИ

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В настоящее время 20% крупных российских компаний использует генеративный искусственный интеллект, показало исследование, которое провели «Яков и Партнеры» и «Яндекс».

По словам экспертов, 12% из тех, кто применяет ИИ, уже определили приоритетные сценарии для внедрения технологии, а еще около 27% — точечно с ней экспериментирует.

Хотя решениями от OpenAI (GPT-4, GPT-3.5) пользуется 100% опрошенных компаний, применяющих генеративный ИИ, 80% респондентов также используют YandexGPT для решения задач по работе с текстами, и более 40% обращаются к Kandinsky для работы с изображениями.

Директор бизнес-группы Поиска и рекламных технологий «Яндекса» Дмитрий Масюк считает, что «открытие для компаний API российских генеративных нейросетей будет стимулировать бизнес внедрять технологию в пользовательские продукты и внутренние процессы». «Быстрее всего мы увидим результат внедрения технологии в сферах IT, маркетинга и клиентского сервиса: например, ассистент написания кода на основе генеративного искусственного интеллекта может увеличить производительность разработчиков и избавить их от 10–15% рутинных задач, а благодаря генеративным подсказкам и суммаризации обращений сотрудники службы поддержки смогут обрабатывать запросы клиентов быстрее на 30–40%», — рассказал он.

Практически все опрошенные компании (94%) отмечают сокращение затрат в качестве ключевого эффекта от внедрения искусственного интеллекта в бизнес-процессы. По словам партнера «Яков и Партнёры» Александра Громова, из тех, кто уже начал внедрять ИИ, 68% отмечают, что он «оказал влияние приблизительно на 1–5% EBITDA компании». «С появлением новых инструментов, расширением сфер применения и упрощением доступа к ИИ мы ожидаем, что эффект станет гораздо больше», — добавил Громов.

Эксперты прогнозируют, что экономический потенциал ИИ в России к 2028 году составит 22–36 трлн рублей, а реализованный эффект от его внедрения может достичь 4,2–6,9 трлн.

В рамках исследования «Искусственный интеллект в России — 2023: тренды и перспективы» эксперты опросили технических директоров крупнейших в России компаний в 15 ключевых индустриях.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023