20% крупных российских компаний оказались пользователями ИИ
В настоящее время 20% крупных российских компаний использует генеративный искусственный интеллект, показало исследование, которое провели «Яков и Партнеры» и «Яндекс».
По словам экспертов, 12% из тех, кто применяет ИИ, уже определили приоритетные сценарии для внедрения технологии, а еще около 27% — точечно с ней экспериментирует.
Хотя решениями от OpenAI (GPT-4, GPT-3.5) пользуется 100% опрошенных компаний, применяющих генеративный ИИ, 80% респондентов также используют YandexGPT для решения задач по работе с текстами, и более 40% обращаются к Kandinsky для работы с изображениями.
Директор бизнес-группы Поиска и рекламных технологий «Яндекса» Дмитрий Масюк считает, что «открытие для компаний API российских генеративных нейросетей будет стимулировать бизнес внедрять технологию в пользовательские продукты и внутренние процессы». «Быстрее всего мы увидим результат внедрения технологии в сферах IT, маркетинга и клиентского сервиса: например, ассистент написания кода на основе генеративного искусственного интеллекта может увеличить производительность разработчиков и избавить их от 10–15% рутинных задач, а благодаря генеративным подсказкам и суммаризации обращений сотрудники службы поддержки смогут обрабатывать запросы клиентов быстрее на 30–40%», — рассказал он.
Практически все опрошенные компании (94%) отмечают сокращение затрат в качестве ключевого эффекта от внедрения искусственного интеллекта в бизнес-процессы. По словам партнера «Яков и Партнёры» Александра Громова, из тех, кто уже начал внедрять ИИ, 68% отмечают, что он «оказал влияние приблизительно на 1–5% EBITDA компании». «С появлением новых инструментов, расширением сфер применения и упрощением доступа к ИИ мы ожидаем, что эффект станет гораздо больше», — добавил Громов.
Эксперты прогнозируют, что экономический потенциал ИИ в России к 2028 году составит 22–36 трлн рублей, а реализованный эффект от его внедрения может достичь 4,2–6,9 трлн.
В рамках исследования «Искусственный интеллект в России — 2023: тренды и перспективы» эксперты опросили технических директоров крупнейших в России компаний в 15 ключевых индустриях.