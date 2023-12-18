Температура в школьных классах Хабаровска упала из-за неполадок на ТЭЦ
В Хабаровске в Волочаевском лицее температура в классах резко понизилась. Дети вынуждены сидеть на занятиях в верхней одежде. Об этом сообщает ИА AmurMedia.
В самом учебном заведении агентству рассказали, что температурный режим в здании составляет +18 градусов. Причина похолодания — авария на ТЭЦ-1 и конструктивные недочеты самого здания.
Родители учеников рассказали, что и до аварии в школе было достаточно прохладно. Так, на прошлой неделе в школе прошли мероприятия по утеплению, в связи с чем занятия пришлось отменить.
По словам завхоза Волочаевского лицея Галины Русских, в случае если отопление не дадут к вечеру понедельника, занятия будут отменены.
В единой диспетчерской службе города агентству подтвердили факт неполадок на ТЭЦ-1. Это связано с некорректной работой газового оборудования. Предприятие временно перевели на уголь, из-за чего температура подаваемого теплоносителя снизилась. На данный момент все неполадки устранены.