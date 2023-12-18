Власти ЕС разрешат некоторым гражданам оставлять привезенные из РФ автомобили

Граждане стран-членов Евросоюз (ЕС) смогут в некоторых случаях сохранять за собой автомобили, на которых въезжают из РФ на территорию ЕС. Как пишет 18 декабря газета The Financial Times, такое послабление будет сделано в рамках 12-го пакета антироссийских санкций.

По данным СМИ, с такой просьбой выступили несколько стран, не имеющих общих границ с РФ.

«Мы будем позволять это только в очень-очень ограниченных случаях», — заявил газете дипломат страны ЕС, граничащей с Россией.

В сентябре Еврокомиссия (ЕК) разъяснила, что в страны Европы запрещается вводить из России товары, перечисленные в приложении XXI к директиве ЕС № 833/2014, независимо от цели их использования и срока пребывания в Евросоюзе, в том числе «автомобили с общим числом мест менее 10». В ЕК отметили, что не имеет значения, в каких целях будут использоваться машины, частных или коммерческих.

Решение о том, позволить ли владельцу оставить автомобиль, будет принимать страна, на территорию которой машина въедет из России.

Евросоюз сейчас завершает работу над 12-м пакетом санкций против РФ. 15 ноября агентство Bloomberg сообщило, что в 12-м пакете антироссийских санкций ЕС планирует запретить экспорт станков и деталей машин, которые Россия якобы использует для производства оружия. Кроме того, в числе других товаров, которые Брюссель планирует добавить в санкционный список, — химикаты, литиевые батареи, термостаты, двигатели и серводвигатели для дронов.

До этого, 10 сентября. ЕК подтвердила интерпретацию санкционного законодательства, в рамках которой россияне не смогут въезжать в страны ЕС на зарегистрированных в РФ автомобилях. На следующий день Еврокомиссия разъяснила правила санкционного законодательства, разрешив странам ЕС не конфисковать личные вещи граждан России, даже если такие предметы числятся в санкционных списках. Исключением становится провоз дорогих предметов, например автомобилей, сказал представитель ЕК Даниэл Шеридан Ферри.

Первые случаи изъятия машин с российскими номерами были зарегистрированы в Германии. Свои действия немецкая таможня обосновала исполнением санкций Евросоюза, сославшись на статью 3i регламента Совета ЕС № 833/2014. О запрете на въезд для автомобилей с российскими номерами также сообщали Эстония, Латвия, Литва, Польша, Финляндия, Норвегия.

Западные страны усилили санкционное давление на Москву на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года.