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Число пострадавших детей в результате ДТП с автобусом под Уфой возросло до 10

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Фото: t.me/mchsrb01
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Число пострадавших детей в результате столкновения школьного автобуса с грузовиком на трассе под Уфой выросло до 10. Также пострадал один из водителей. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС по Башкирии в понедельник, 18 декабря, в своем Telegram-канале.

«В ходе осмотра врачей у 10 детей и двух взрослых зафиксированы ушибы, синяки и ссадины», — указывается в сообщении.

Уточняется, что находящихся в тяжелом состоянии среди детей нет.

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Ранее в понедельник сообщалось о шести пострадавших детях при столкновении школьного автобуса и «КамАЗа» в Башкирии. Авария произошла в 12:06 по местному времени (10:06 мск). По данным ведомства, в автобусе находилось 26 детей, шестеро родителей и водитель.

Как указал источник «Известий», у водителя автобуса разбито лицо, медики скорой помощи осмотрели пострадавших. Людей разместили в автобусе 115-го маршрута, который проезжал мимо.

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