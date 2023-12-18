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Больше 41 тыс. новогодних подарков закупили для детей в Томской области

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Власти Томской области закупили больше 41 тыс. новогодних подарков для детей из малоимущих семей. Средства за покупку выделены из регионального бюджета.

По данным РИА «Томск», более 14 тыс. подарков уже вручили детям. Больше всего наборов подарили в центрах социальной поддержки населения Октябрьского района Томска, Асиновского, Зырянского, Томского, Каргасокского и Шегарского районов.

Подарки получают родители, которые оформили социальные выплаты, в том числе пособие на ребенка из малоимущей семьи, ежемесячную выплату на ребенка от трех до семи лет включительно, денежную выплату на третьего ребенка или последующих детей.

Выдача сладких подарков будет осуществляться до 29 декабря в социальных центрах по месту жительства.

Ранее педиатры составили рейтинг опасных для детей подарков. В топе рейтинга — конструктор из магнитных шариков. Второе место заняли игрушки с пропеллером.

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