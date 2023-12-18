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Депздрав назвал штатной ситуацией скопление машин «скорой» у больниц Москвы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Ситуация со скоплением машин скорой помощи у больниц является штатной, в Москве замедлился рост заболеваемости ОРВИ и коронавирусом. Об этом говорится в релизе департамента здравоохранения столицы, поступившем 18 декабря «Известиям».

В ведомстве отметили, что ситуация, когда на госпитализацию в инфекционные больницы стоит сразу несколько машин скорой помощи, является штатной.

«Рост заболеваемости ОРВИ и COVID в Москве замедлился, показатели за последнюю неделю не превышают данных прошлого периода. А показатели заболеваемости COVID снижаются уже в течение двух недель. В течение ближайших 1–2 недель прогнозируется выход на плато по заболеваемости», — уточнили в депздраве Москвы.

В структуре заболеваемости нет новых вирусов, не отмечен значительный рост госпитализаций.

«Прием пациентов происходит в мельцеровских, индивидуальных боксах. В новом комплексе ИКБ № 1 всего 12 боксов, а сама больница рассчитана на 1 тыс. коек. Пока идет осмотр и оформление пациента, машина ожидает врача», — пояснили в ведомстве.

К каждому боксу в это время может подъехать следующая машина с пациентом, поэтому нахождение на территории больницы одновременно до 24 машин «скорой» — стандартная практика в часы пиковой нагрузки.

Ситуация, когда на территории находилось около 23 машин, была разрешена в течение получаса. В ИКБ № 2 аналогично на прием пациентов работает 11 боксов, соответственно, нахождение 10 машин на территории нормально. Депздрав Москвы заключил, что постоянно контролирует ситуацию.

Как напоминает «Газета.Ru», в СМИ вечером 17 декабря появилась информация, что в Москве из автомобилей скорой помощи образовалась очередь в инфекционных больницах.

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Ранее, 11 декабря, сообщалось, что по итогам недели, которая длилась в период с 4 по 10 декабря, заболеваемость коронавирусом (COVID-19) в Санкт-Петербурге выросла на 47% по сравнению с предыдущей неделей. По данным медиков, 10% выявленных в указанный период случаев COVID-19 приходится на детей, остальные 90% заболевших ― взрослые.

Кроме того, по клиническим проявлениям коронавирусной инфекции 84% по-прежнему приходится на ОРВИ, 5% ― на бессимптомное течение заболевания.

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