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Армия обороны Израиля сообщила о найденных в доме бойца ХАМАС $1,3 млн

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Фото: REUTERS/Israel Defense Forces
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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обнаружила в доме бойца палестинского движения ХАМАС более $1,3 млн. Об этом 18 декабря в Telegram-канале сообщила армейская пресс-служба.

«В ходе оперативных мероприятий в Джабалии военнослужащие ЦАХАЛ обнаружили в доме одного из высокопоставленных террористов ХАМАС денежные средства на сумму 5 000 000 шекелей ($1 363 846. — Ред.)», — говорится в сообщении.

Как уточняется, средства были обнаружены вместе с большим количеством оружия. ЦАХАЛ также отчиталась о нанесении ударов по инфраструктуре ХАМАС в этом районе. Так, израильской армии удалось уничтожить туннели и пусковые ямы палестинского движения.

Управа силы: Израиль не планирует возобновлять переговоры с ХАМАС
И намерен добиваться возвращения заложников военным путем

Ранее, 17 декабря, ЦАХАЛ нанесла удар по лагерю беженцев Джабалия на севере анклава, в результате которого погибло не менее 90 человек. Накануне в результате удара армии Израиля по сектору Газа погиб сотрудник МИД Франции. Как уточнило французское ведомство, дипломат укрывался в доме коллег из генконсульства.

1 декабря в 07:00 (08:00 мск) истекло действовавшее с 24 ноября перемирие между Израилем и ХАМАС. Благодаря данному соглашению о временном прекращении огня стороны обменялись более чем 200 заложниками и заключенными.

После окончания перемирия с ХАМАС и обмена заложниками во время паузы ЦАХАЛ снова приступила к активным боевым действиям на юге сектора Газа 3 декабря. Как заявил Халеви, у армии страны есть возможности, чтобы проводить наземную операцию на юге анклава так же эффективно, как и на севере.

Утром 7 октября ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.

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