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Женщина забралась на верхушку 20-метровой городской ели в Геленджике

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Фото: TASS/IMAGO/Filippo Carlot
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В Геленджике женщина забралась на самую верхушку 20-метровой городской елки, сообщает 93.RU со ссылкой на очевидцев 18 декабря.

Как пишет издание, все произошло вечером 17 декабря. По предварительной информации, выпившая девушка гуляла в компании приятельниц на Центральной площади, когда у нее появилась идея продемонстрировать им свои способности. Пока россиянка лезла на ель, подруги стояли внизу, давая советы.

Смогла ли женщина потом вернуться на землю самостоятельно и что с ней было после этого – неизвестно. Инцидентом заинтересовались в полиции. Как сообщили в МВД, по данному факту уже проводится проверка.

Стоит отметить, что главную городскую ель, на которую залезла женщина, установили совсем недавно. Дерево состоит из 2021 пушистой ветки на каркасе. Дерево установлено на площади при участии 50 представителей молодежи и других местных волонтеров.

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