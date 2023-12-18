Россиянин Георгиев стал лучшим среди вратарей НХЛ в 2023 году
Американский хоккейный клуб (ХК) «Колорадо Эвеланш» обыграл «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) со счетом 6:2, победа стала 40-й в 2023 году для 27-летнего голкипера победившей команды, россиянина Александра Георгиева, сообщил 18 декабря «Спорт-Экспресс».
Российский голкипер установил рекорд по этому показателю среди всех вратарей НХЛ. По этому показателю он обошел прошлого рекордсмена Патрика Руа, который выиграл 39 матчей в 2000 году.
В текущем сезоне Георгиев в среднем отразил 89,7% бросков по своим воротам.
Сейчас ХК «Колорадо» с 40 очками идет на третьей позиции в турнирной таблице Западной конференции НХЛ, уточняет «Газета.Ru».
Ранее, 10 декабря, российский хоккеист «Нью-Йорк Рейнджерс» превзошел достижение канадца Уэйна Гретцки по числу проведенных подряд домашних матчей клуба с очками с начала сезона в НХЛ. Спортсмен отличился во всех 11 домашних матчах с начала сезона, превзойдя показатель Гретцки, которого он добился в 1996 году. Рекорд клуба принадлежит Майку Роджерсу, который набирал очки подряд в 15 матчах с начала розыгрыша регулярного чемпионата.