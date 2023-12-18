В Нижнем Новгороде буйный пациент избил сотрудника «скорой»
В Нижнем Новгороде работник станции скорой медицинской помощи получил множественные травмы от буйного пациента, об этом сообщает трудовая инспекция региона на официальном сайте 18 декабря.
По предварительной информации, 17 декабря 33-летний сотрудник ГБУЗ НО ССМП НН находился на рабочей смене, примерно в 2:35 пациент напал на работника и нанес ему множественные травмы, в том числе сотрясение головного мозга.
«На данный момент ожидается медицинское заключение о характере полученных повреждений здоровья в результате несчастного случая на производстве и степени их тяжести», — сообщили в трудовой инспекции.
Сейчас госинспекция выясняет все обстоятельства и причины произошедшего.
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