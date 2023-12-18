Один человек погиб в ДТП с пьяным водителем в Татарстане
Легковой автомобиль столкнулся с грузовиком на трассе М7 в Татарстане. Один человек погиб, еще трое пострадали.
Авария произошла в ночь на 18 декабря на территории Менделеевского района. По предварительным данным, водитель автомобиля «Лада Гранта», находясь в пьяном состоянии, не удержал безопасную дистанцию до следовавшего в попутном направлении грузовика Sitrak.
27-летняя пассажирка легковушки скончалась на месте происшествия, пишет ИА «Татар-информ». По словам очевидцев, ее тело из автомобиля извлекли спасатели. Водителю и двум пассажирам потребовалась медицинская помощь.
В Башкортостане школьный автобус 18 декабря столкнулся с грузовиком. В салоне автобуса находились 26 детей. Шесть детей и водитель доставлены в больницу.