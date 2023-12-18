Депутат Спиридонов отметил значимость российского рынка для ушедших компаний

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В аэропорту Буэнос-Айреса самолет сдвинуло на несколько метров сильным ветром
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МЧС России завершает работу по эвакуации россиян из сектора Газа
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Песков сообщил об активных мерах правительства по стабилизации цен на яйца
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Общество
Задержан глава ГУ МЧС по Самарской области Олег Бойко
Происшествия
ФСБ задержала под Псковом жителя Крыма по делу о госизмене
Мир
В Госдуме предложили Киеву перейти к «плану Г» после прекращения поддержки Запада
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Армия обороны Израиля сообщила о найденных в доме бойца ХАМАС $1,3 млн
Мир
FT сообщила о «мольбах» Зеленского на Западе о выделении помощи Киеву
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