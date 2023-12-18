Реклама
Прямой эфир
Мир
Страны ЕС выбросили 215 млн доз вакцины от COVID-19 на €4 млрд
Экономика
Совет ЕЭК принял решение обнулить пошлины на импорт в РФ куриных яиц c 1 января
Мир
В аэропорту Буэнос-Айреса самолет сдвинуло на несколько метров сильным ветром
Общество
Комитет Госдумы выступил против запрета на аборты в частных клиниках
Мир
МЧС России завершает работу по эвакуации россиян из сектора Газа
Экономика
Песков сообщил об активных мерах правительства по стабилизации цен на яйца
Общество
Синоптик спрогнозировал плюсовую температуру в Москве до конца недели
Общество
Задержан глава ГУ МЧС по Самарской области Олег Бойко
Происшествия
ФСБ задержала под Псковом жителя Крыма по делу о госизмене
Мир
В Госдуме предложили Киеву перейти к «плану Г» после прекращения поддержки Запада
Мир
Армия обороны Израиля сообщила о найденных в доме бойца ХАМАС $1,3 млн
Мир
FT сообщила о «мольбах» Зеленского на Западе о выделении помощи Киеву
Политика
Путин призвал страны СНГ максимально сохранить многонациональное достояние
Общество
МЧС РФ эвакуировало пострадавшего при пожаре в тайге в Иркутской области охотника
Политика
На фестиваль молодежи в Сочи приедут представители более 180 стран
Сюжет:

В конгрессе США заявили о необходимости подсластить сделку по Украине

Конгрессмен Гонсалес заявил о необходимости подсластить сделку по Украине
0
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Mauricio Campino
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В США конгрессмен от штата Техас республиканец Тони Гонсалес заявил, что американским законодателям придется подсластить сделку между сенатом и палатой представителей о помощи Украине и финансировании безопасности границ. Мнением он поделился 17 декабря в беседе с телеканалом CBS News.

По его словам, для того чтобы набрать необходимое для выделения помощи Киеву число голосов в обмен на продвижение законопроекта по ужесточению миграционного законодательства сторонникам поддержки Украины необходимо будет «смягчить сделку».

Как отметил Гонсалес, в сенате, который сильно отличается от палаты представителей, ожидается битва за то, чтобы набрать 60 голосов. В палате же представителей будет проходить сражение за необходимые 218 голосов.

«Сенат сильно отличается от палаты представителей. Сенат собирается провести битву за 60 голосов. Палате представителей предстоит борьба за то, чтобы число голосов достигло 218. Мы можем это сделать. Но нам придется смягчить сделку», — заявил он.

Политик указал, что что это «смягчение» включает в себя признание картелей террористическими организациями и привлечение к ответственности контрабандистов. По его мнению, это может помочь «довести счет до финиша» и получить необходимые для выделения помощи Украине 218 голосов в палате представителей.

Заветная доза: США решили не спешить с помощью Украине
Зеленский лично полетел в Вашингтон за оружием и деньгами, но шансов получить их почти нет

6 декабря республиканцы заблокировали в сенате рассмотрение запроса Белого дома о средствах для Украины, Израиля и на другие нужды. Они в обмен на уступки по законопроекту требуют изменений подходов к охране границы. 10 декабря в Белом доме заявили, что у США остался $1 млрд на восполнение собственных запасов вооружений, которые истощаются из-за регулярных поставок на Украину.

В связи с этим конгресс призвали утвердить запрос Белого дома на выделение дополнительных $60 млрд на помощь Украине. Оппозиция из Республиканской партии тормозила процесс, поскольку большая часть обсуждаемой помощи Украине «остается дома».

14 декабря координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби упрекнул республиканцев в том, что они оставляют Украину без помощи, уходя на новогодние каникулы и не согласовав запрос о новом пакете военной помощи.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент РФ после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украине.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023