В США конгрессмен от штата Техас республиканец Тони Гонсалес заявил, что американским законодателям придется подсластить сделку между сенатом и палатой представителей о помощи Украине и финансировании безопасности границ. Мнением он поделился 17 декабря в беседе с телеканалом CBS News.

По его словам, для того чтобы набрать необходимое для выделения помощи Киеву число голосов в обмен на продвижение законопроекта по ужесточению миграционного законодательства сторонникам поддержки Украины необходимо будет «смягчить сделку».

Как отметил Гонсалес, в сенате, который сильно отличается от палаты представителей, ожидается битва за то, чтобы набрать 60 голосов. В палате же представителей будет проходить сражение за необходимые 218 голосов.

«Сенат сильно отличается от палаты представителей. Сенат собирается провести битву за 60 голосов. Палате представителей предстоит борьба за то, чтобы число голосов достигло 218. Мы можем это сделать. Но нам придется смягчить сделку», — заявил он.

Политик указал, что что это «смягчение» включает в себя признание картелей террористическими организациями и привлечение к ответственности контрабандистов. По его мнению, это может помочь «довести счет до финиша» и получить необходимые для выделения помощи Украине 218 голосов в палате представителей.

6 декабря республиканцы заблокировали в сенате рассмотрение запроса Белого дома о средствах для Украины, Израиля и на другие нужды. Они в обмен на уступки по законопроекту требуют изменений подходов к охране границы. 10 декабря в Белом доме заявили, что у США остался $1 млрд на восполнение собственных запасов вооружений, которые истощаются из-за регулярных поставок на Украину.

В связи с этим конгресс призвали утвердить запрос Белого дома на выделение дополнительных $60 млрд на помощь Украине. Оппозиция из Республиканской партии тормозила процесс, поскольку большая часть обсуждаемой помощи Украине «остается дома».

14 декабря координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби упрекнул республиканцев в том, что они оставляют Украину без помощи, уходя на новогодние каникулы и не согласовав запрос о новом пакете военной помощи.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент РФ после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украине.